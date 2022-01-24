Зеленський сьогодні скликає РНБО: на порядку денному забезпечення нацбезпеки "від внутрішніх та зовнішніх загроз"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За рішенням Президента Володимира Зеленського, у понеділок, 24 січня, о 17 годині збереться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це сьогодні повідомила пресслужба апарату РНБО, пише УНН.
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“Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17:00 у приміщенні Офісу Президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України”, — повідомили в апараті.
Деталі
Повідомляється, що на засіданні розглядатимуться “питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо”.
Орієнтовно о 18:30 в апараті анонсували брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Тим часом Велика Британія звинуватила Росію в змові щодо встановлення маріонеткового лідера в Києві.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.