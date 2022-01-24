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Зеленский сегодня созывает СНБО: на повестке дня обеспечение нацбезопасности "от внутренних и внешних угроз"

Зеленский сегодня созывает СНБО: на повестке дня обеспечение нацбезопасности "от внутренних и внешних угроз"

Киев • УНН

 • 23517 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. По решению Президента Владимира Зеленского, в понедельник, 24 января, в 17 часов соберется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба аппарата СНБО, пишет УНН.

Цитата:

“Согласно решению Президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17:00 в помещении Офиса Президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — сообщили в аппарате.

Детали

Сообщается, что на заседании будут рассматриваться “вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной болезни и тому подобное”.

Ориентировочно в 18:30 в аппарате анонсировали брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Тем временем Великобритания обвинила Россию в заговоре об установлении марионеточного лидера в Киеве.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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