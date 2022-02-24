Зеленський скликав РНБО – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради Національної безпеки і оборони. Про це журналісту УНН повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.
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«Воно ( засідання РНБО – ред.) вже скликане. Це рішення прийнято», - сказав Данілов.
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Сьогодні зранку у Києві прогриміла серія потужних вибухів.
Особливо добре вибухи було чутно на Лівому березі та у районі міст-супутників Бровари та Бориспіль. Очевидці нараховують до 7 вибухів.
Про вибухи повідомляють мешканці Харкова, Бердянська, Одеси, Житомира.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.