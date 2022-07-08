Зеленський розповів, як росія намагалася зірвати його виступи в європейських парламентах

Деталі

"Я вдячний усім країнам Європейського Союзу, у яких відбулися такі мої звернення. Ми знаємо, що росія намагалася зірвати їх, намагалася залучити різні свої зв’язки – політичні, дипломатичні, навіть бізнесові. Вони у москві розуміють, що їм нічого протиставити такій довірі між народами України та Європи і такій комунікаційній активності", – заявив Зеленський.

За словами президента, росіяни погрожували європейцям, маніпулювали тими, хто від них залежить.

"Але ось уже 24 парламент із 27 країн Європейського Союзу! І я хочу привітати вас із цим очевидним свідченням того, що росія втратила вплив у Євросоюзі. Факт залишається фактом: більшість країн Євросоюзу непідвладна керуванню з росії. І це – нова політична реальність у Європі, якої ми досягли всі разом – кожна країна, яка виступила на захист нашої спільної свободи", – додав глава держави.

Нагадаємо

Раніше УНН анонсував, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 липня, виступить через відеозв'язок перед парламентом Словенії.