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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42445 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський виступить перед парламентом Словенії

Зеленський виступить перед парламентом Словенії

Київ • УНН

 • 109378 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогодні, 8 липня, виступить по відеозв'язку перед парламентом Словенії, передає УНН.

Цитата 

"Продовжу серію звернень до європейських парламентів – на черзі Словенія", - сказав він.

Зеленський також додав, що сьогодні буде й багато внутрішньоукраїнських новин.

"Попереду дуже змістовний день", - запевнив глава держави.

Нагадаємо

Словенія передала Україні 35 бойових машин піхоти (БМП) М80А югославського виробництва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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