Зеленський виступить перед парламентом Словенії

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"Продовжу серію звернень до європейських парламентів – на черзі Словенія", - сказав він.

Зеленський також додав, що сьогодні буде й багато внутрішньоукраїнських новин.

"Попереду дуже змістовний день", - запевнив глава держави.

Нагадаємо

Словенія передала Україні 35 бойових машин піхоти (БМП) М80А югославського виробництва.