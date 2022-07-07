Зеленський виступить перед парламентом Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогодні, 8 липня, виступить по відеозв'язку перед парламентом Словенії, передає УНН.
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"Продовжу серію звернень до європейських парламентів – на черзі Словенія", - сказав він.
Зеленський також додав, що сьогодні буде й багато внутрішньоукраїнських новин.
"Попереду дуже змістовний день", - запевнив глава держави.
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