Словенія передала Україні 35 югославських БМП М-80
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Словенія передала Україні 35 бойових машин піхоти (БМП) М80А югославського виробництва. Про це заявив міністр оборони країни Мар'ян Шарець, пише УНН з посиланням на 24ur.com.
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Повідомляється, що Словенія передала Україні 35 БМП, із знаряддям калібру 20 мм.
Видання пише, що техніку відправили зі Словенії 20 червня. Очікується, що 21 червня (сьогодні) БМП буде доставлено на захід України.
Наголошується, що натомість Словенія отримає від США кредит на купівлю техніки, що перевищує вартість зробленої Україні пожертви.
Додамо
У Міністерстві оборони України заявили, що отримання західного озброєння у достатній кількості дозволить Збройним силам України повністю переламати ситуацію на полі бою.