Словенія передала Україні 35 югославських БМП М-80

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Повідомляється, що Словенія передала Україні 35 БМП, із знаряддям калібру 20 мм.

Видання пише, що техніку відправили зі Словенії 20 червня. Очікується, що 21 червня (сьогодні) БМП буде доставлено на захід України.

Наголошується, що натомість Словенія отримає від США кредит на купівлю техніки, що перевищує вартість зробленої Україні пожертви.

Додамо

У Міністерстві оборони України заявили, що отримання західного озброєння у достатній кількості дозволить Збройним силам України повністю переламати ситуацію на полі бою.