Словения передала Украине 35 югославских БМП М-80
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты (БМП) М80А югославского производства. Об этом заявил министр обороны страны Марьян Шарец, пишет УНН со ссылкой на 24ur.com.
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Сообщается, что Словения передала Украине 35 БМП, с орудием калибра 20 мм.
Издание пишет, что технику отправили из Словении 20 июня. Ожидается, что 21 июня (сегодня) БМП будут доставлены на запад Украины.
Отмечается, что взамен Словения получит от США кредит на покупку техники, превышающий стоимость сделанного Украине пожертвования.
Добавим
В Министерстве обороны Украины заявили, что получение западного вооружения в достаточном количестве позволит Вооруженным силам Украины полностью переломить ситуацию на поле боя.