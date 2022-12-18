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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський розповів, чи розпочалася операція зі звільнення Криму

Зеленський розповів, чи розпочалася операція зі звільнення Криму

Київ • УНН

 • 713971 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI повідомив, що операція зі звільнення Криму від російських окупантів ще не розпочалася, але українці демонструють готовність до неї, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Це дуже складне питання. Сама операція ще не почалася. Коли вона почнеться, ви про це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося в головах людей – це дуже важливо. У нашому внутрішньому бажанні, у міцності громадян, в єдності у відношенні до цього. Не просто на словах: Крим – це Україна. Цього замало. Треба бути готовими йти, бо ніхто просто так Крим не віддасть, тому відвоювання завжди починається із суспільства. З бажання та готовності. Тому я вважаю, що початок є", – розповів Зеленський.

На запитання, чи буде у нього відпустка у Криму влітку 2023 року, президент відповів: "Влітку – непоганий варіант. Там гарна погода влітку".

Нагадаємо

NBC News із посиланням на двох американських чиновників повідомляв, що Україна має військовий потенціал для того, щоб повернути Крим. Однак це може спонукати російського президента володимира путіна застосувати ядерну зброю, що спричиняє занепокоєння у Вашингтоні.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що росіянам не допоможуть окопи, які вони риють у тимчасово окупованому Криму, оскільки півострів все одно повернеться під контроль України.

Українські Національні Новини

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