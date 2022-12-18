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Зеленский рассказал, началась ли операция по освобождению Крыма

Зеленский рассказал, началась ли операция по освобождению Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI сообщил, что операция по освобождению Крыма от российских оккупантов еще не началась, но украинцы демонстрируют готовность к ней, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Это очень сложный вопрос. Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы об этом точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей – это очень важно. В нашем внутреннем желании, в прочности граждан, в единстве по отношению к этому. Не просто на словах: Крым – это Украина. Этого мало. Нужно быть готовыми идти, потому что никто просто так Крым не отдаст, поэтому отвоевание всегда начинается с общества. С желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть", – рассказал Зеленский.

На вопрос, будет ли у него отпуск в Крыму летом 2023 года, президент ответил: "Летом – неплохой вариант. Там хорошая погода летом".

Напомним

NBC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что у Украины есть военный потенциал для того, чтобы вернуть Крым. Однако это может побудить российского президента владимира путина применить ядерное оружие, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россиянам не помогут окопы, которые они роют во временно оккупированном Крыму, поскольку полуостров все равно вернется под контроль Украины.

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