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Зеленський розповів, чи готовий говорити з путіним

Зеленський розповів, чи готовий говорити з путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що важко говорити з російським диктатором володимиром путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України. Про це він сказав в інтерв’ю Chosun Ilbo, передає УНН.

Цитата

"Він уникав навіть розмов зі мною телефоном майже два роки. Є лише одна причина, бо нема що сказати. Правда з нами, і йому нічого сказати перед нею. путін чітко усвідомлює, що його наполегливість у захопленні України силою безперечна. То про що ти можеш зі мною говорити? путін не хоче нічого, крім вторгнення в Україну шляхом війни та знищення української державності", - сказав Зеленський.

За його словами, наступна мета путіна – це білорусь.

"Вона (росія – ред.) поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній путін явно відрізняється від того, якого ми бачили раніше. Важко говорити з путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", - додав Президент України.

Доповнення

Інститут вивчення війни повідомляв, що кремль, ймовірно, відновлює свій інформаційний тиск на Захід, щоб той примусив Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для росії умовах.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що москва розуміє тільки позицію сили, а будь-яке дипломатичне спілкування в контексті припинення війни повинне базуватись на заклику до росії "скласти зброю і питі з України".

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