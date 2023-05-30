Зеленский рассказал, готов ли говорить с путиным

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"Он избегал даже разговоров со мной по телефону почти два года. Есть только одна причина, потому что нечего сказать. Правда с нами, и ему нечего сказать перед ней. путин четко осознает, что его настойчивость в захвате Украины силой бесспорна. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин не хочет ничего, кроме вторжения в Украину путем войны и уничтожения украинской государственности", - сказал Зеленский.

По его словам, следующая цель путина – это беларусь.

"Она (россия – ред.) поглощает белорусскую металлургию. Сегодняшний путин явно отличается от того, которого мы видели раньше. Трудно говорить с путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", - добавил Президент Украины.

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что кремль, вероятно, возобновляет свое информационное давление на Запад, чтобы тот заставил Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для россии условиях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что москва понимает только позицию силы, а любое дипломатическое общение в контексте прекращения войны должно базироваться на призыве к россии "сложить оружие и уйти из Украины".