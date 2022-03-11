Зеленський розповів Байдену про злочини РФ проти мирного населення України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Джо Байденом - розповів про злочини РФ проти мирного населення України. Про це Зеленський написав у Twitter, передає УНН.
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"Провів предметну розмову з Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення", - написав Зеленський.
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За словами президента України, глави держав узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.
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