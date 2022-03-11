Зеленский рассказал Байдену о преступлениях РФ против мирного населения Украины

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"Провел предметный разговор с Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения", - написал Зеленский.

Детали

По словам президента Украины, главы государств согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.

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