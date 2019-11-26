Зеленський розпочав офіційний візит до Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонської Республіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні.
У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.
У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже взяли участь в офіційній церемонії зустрічі.
Раніше Зеленський розповів про ціль поїздки в Естонію та Литву, куди він поїде після відвідання Таллінна.