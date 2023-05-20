Зеленський розкрив деталі зустрічі з Сунаком: скоординували позиції перед самітом G7
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Японії, куди прибув на саміт G7. Як зазначив Глава держави, він подякував Великій Британії за лідерство щодо "коаліції винищувачів" і сторони скоординували позиції напередодні участі в саміті "Групи семи", пише УНН.
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"У Японії зустрівся із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Подякував за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів", - написав Зеленський у соцмережах.
З його слів, "обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час перемовин у Великій Британії, які відбулися 14 травня".
"Поспілкувалися про розвиток двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією та скоординували наші позиції напередодні участі в саміті "Групи семи", - вказав Президент.
Нагадаємо
Reuters спочатку повідомило, що Зеленський зустрівся з Сунаком на полях саміту G7.