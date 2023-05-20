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Зеленський розкрив деталі зустрічі з Сунаком: скоординували позиції перед самітом G7

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Сунаком: скоординували позиції перед самітом G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Японії, куди прибув на саміт G7. Як зазначив Глава держави, він подякував Великій Британії за лідерство щодо "коаліції винищувачів" і сторони скоординували позиції напередодні участі в саміті "Групи семи", пише УНН.

Цитата

"У Японії зустрівся із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Подякував за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час перемовин у Великій Британії, які відбулися 14 травня".

"Поспілкувалися про розвиток двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією та скоординували наші позиції напередодні участі в саміті "Групи семи", - вказав Президент.

Нагадаємо

Reuters спочатку повідомило, що Зеленський зустрівся з Сунаком на полях саміту G7.

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