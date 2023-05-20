Зеленский раскрыл детали встречи с Сунаком: скоординировали позиции перед саммитом G7
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Японии, куда прибыл на саммит G7. Как отметил Глава государства, он поблагодарил Великобританию за лидерство по "коалиции истребителей" и стороны скоординировали позиции накануне участия в саммите "Группы семи", пишет УНН.
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"В Японии встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", - написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, "обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров в Великобритании, которые состоялись 14 мая".
"Пообщались о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали наши позиции накануне участия в саммите "Группы семи", - указал Президент.
Напомним
Reuters сначала сообщило, что Зеленский встретился с Сунаком на полях саммита G7.