Зеленський: Росія не просто вторглася в Україну, це початок війни проти Європи

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 29789 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 54011 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 69240 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 97731 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 106924 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 101344 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 124298 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165717 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177866 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215083 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 67679 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 86498 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 156862 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 213872 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 43269 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 213872 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 156862 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 280255 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 400778 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 653987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 22733 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 94430 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 132353 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 157486 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178102 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Зеленський: Росія не просто вторглася в Україну, це початок війни проти Європи

Зеленський: Росія не просто вторглася в Україну, це початок війни проти Європи

Київ • УНН

 • 119654 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Росія не просто вторглась в Україну, але розпочала війну проти всієї Європи, і в цих умовах європейські лідери діють недостатньо швидко. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на брифінгу в п’ятницю, 25 лютого, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, саме ділити кордони силою… Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?” - сказав він.

Деталі

Зі слів Зеленського, уже діють секторальні санкції проти Росії, і Україна вдячна за це. США, Канада, Велика Британія, Євросоюз, Австралія та Нова Зеландія запровадили саме такі, секторальні, санкції проти Росії. Зокрема проти всіх найбільших банків. Проти найбільших російських підприємств. Проти доступу Росії до західних технологій.

“Але російські танки все ще стріляють по житлових будинках у наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей. Звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію. Чого далі очікувати від європейських держав? Анулювання віз для росіян? Відключення від SWIFTу? Повна ізоляція Росії? Відкликання послів? Нафтове ембарго? Закриття неба? Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, усім нам, усій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань”, - додав Глава держави.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68