Зеленский: Россия не просто вторглась в Украину, это начало войны против Европы

Цитата

“Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, именно делить границы силой... Уверен, вы это видите - вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?" - сказал он.

Детали

По словам Зеленского, уже действуют секторальные санкции против России, и Украина благодарна за это. США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия ввели именно такие, секторальные санкции против России. В частности против всех крупнейших банков. Против крупнейших российских предприятий. Против доступа России к западным технологиям.

“Но российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, в том числе гражданских людей. Обычных граждан Украины. Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Чего дальше ожидать от европейских государств? Аннулирование виз для россиян? Отключение от SWIFT? Полная изоляция России? Отзыв послов? Нефтяное эмбарго? Закрытие неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без проволочек”, - добавил Глава государства.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.