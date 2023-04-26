Зеленський: річниця Чорнобильської катастрофи – той день, коли варто нагадати всім, наскільки крихкою є наша безпека
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є безпека. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, пише УНН.
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"Говорив сьогодні з директором МАГАТЕ Гроссі. Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим паче тоді, коли вже понад рік щодня й щохвилини зберігається штучно створена росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції", - підкреслив Президент.
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Зеленський наголосив, що лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути й повну безпеку, причому не лише нашій країні, а й усій Європі, усьому світу.
"Радіація не визнає державних кордонів так само, як і російська федерація. І лише повне дотримання правил може гарантувати безпеку", - зауважив Глава держави.
Володимир Зеленський також подякував Рафаелю Гроссі за його ініціативу спеціальної програми медичної підтримки для персоналу всіх українських атомних станцій.
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