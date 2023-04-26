Цього року потрібно зробити все, щоб підготувати проект відбудови України – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що уже цього року потрібно зробити все за максимумом, щоб підготувати проект відбудови України. Про це він сказав під час виступу на Конференції щодо відновлення України в Римі, передає УНН.
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«Ми маємо зробити – і зробимо! – усе, щоб ця російська війна завершилася російською ж поразкою. А отже, уже цього року маємо зробити все за максимумом, щоб підготувати наймасштабніший економічний проект нашого часу в Європі – проект відбудови України», - сказав Зеленський.
Зеленський також запросив Італію будувати нову безпеку разом із Україною.
«Запрошую ваші бізнеси, ваші інвестиції, ваш досвід уже зараз приходити в Україну», - закликав Зеленський.
Окрім того, він зазначив, що у цій війні світ побачив, що треба для реального захисту кожної нації.
«Світ побачив, як треба змінити енергетику та інфраструктуру, виробництво та логістику, кіберсистеми та освітній простір, оборонну промисловість та оснащення армії… Отже, у світі є попит на нові стандарти безпеки, щоб кожна країна могла захистися від будь-яких проявів агресії, терору чи стихії. І ми в Україні творимо такі стандарти безпеки», - заявив Президент.
Доповнення
Україна розраховує на активну участь Італії у відновленні та очікує від італійського агентства SACE підтримки в розмірі 1 млрд євро.