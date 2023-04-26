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Україна очікує від італійського агентства підтримки в 1 млрд євро для відновлення

Україна очікує від італійського агентства підтримки в 1 млрд євро для відновлення

Київ • УНН

 • 307154 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна розраховує на активну участь Італії у відновленні та очікує від італійського агентства SACE підтримки в розмірі 1 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Україна розраховує на активну участь Італії у відновленні. Наголосив на цьому під час зустрічі з Прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Зокрема, очікуємо від італійського агентства SACE підтримки в розмірі 1 млрд євро, яка допоможе відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей», - написав Шмигаль.

Він закликав також сприяти конфіскації російських активів, адже це основний ресурс для майбутньої великої відбудови.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони обговорили актуальні напрямки співпраці у фінансовому, оборонному та санкційному секторах.

Українські Національні Новини

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