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Зеленський разом із європейськими політиками оглянув наслідки злочинів окупантів рф у селі Ягідному

Зеленський разом із європейськими політиками оглянув наслідки злочинів окупантів рф у селі Ягідному

Київ • УНН

 • 921001 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент України Володимир Зеленський разом із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави разом з іноземними гостями відвідав школу, у підвалі якої з третього до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, зокрема кілька немовлят – найменшому було півтора місяця. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли російські окупанти.

Президент України та європейські гості поспілкувалися з жителями села, яких утримували в підвалі школи.

«Дякую за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів і розповісти всьому світові про ту трагедію, яку принесла Російська Федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, їхнім Президентом, на нашу землю», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що жителі Ягідного пережили страшні випробування. За його словами, у цьому селі до окупації проживало близько 400 людей, і майже 370 осіб утримували у шкільному підвалі площею менш як 200 квадратних метрів.

«27 днів були у підвалі. Вижили – стоячи й сидячи. 11 людей, на жаль, загинули. І всі ці люди якимось чином у пітьмі жили й чекали повернення України», – сказав він.

Президент розповів, що бранці в темряві писали на стінах прізвища й дати смерті односельців, щоб не забути. А діти писали рядки гімну України.

«Це надзвичайно важливо, що ці люди вижили. Надзвичайно важливо, що наші війська деокуповують сьогодні щоденно такі населені пункти, де справжні герої», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості присутності на звільнених територіях України представників наших партнерів, які можуть все побачити на власні очі.

«Важливо бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, щоб допомагати Україні. Думати, як знайти спосіб говорити з Російською Федерацією», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також подякував місцевим жителям і владі, які щодня в російській окупації боролися за своє життя.

Нагадаємо

У результаті військової агресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт. Зазнала значних руйнувань будівля школи.

Як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, за минулий рік завдяки фінансуванню з державного та обласного бюджетів, завдяки волонтерам, уряду Латвії, який виділив кошти на будівельні матеріали та відновлення осель, відремонтовано понад 100 помешкань.

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