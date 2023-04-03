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Зеленский вместе с европейскими политиками осмотрел последствия преступлений оккупантов рф в селе Ягодное

Зеленский вместе с европейскими политиками осмотрел последствия преступлений оккупантов рф в селе Ягодное

Киев • УНН

 • 921000 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время рабочей поездки в Черниговскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодного и совершенных ими военных преступлений, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства вместе с иностранными гостями посетил школу, в подвале которой с третьего по 30 марта 2022 года оккупанты удерживали в антисанитарных условиях, без воды и пищи 367 гражданских. Среди заложников было 50 детей, в том числе несколько младенцев – самому маленькому было полтора месяца. 11 человек умерли, не выдержав нечеловеческих условий. Десять были расстреляны российскими оккупантами.

Президент Украины и европейские гости пообщались с жителями села, которых удерживали в подвале школы.

«Спасибо за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов и рассказать всему миру о той трагедии, которую принесла российская федерация, российские военные вместе с их руководством, их Президентом, на нашу землю», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что жители Ягодного пережили страшные испытания. По его словам, в этом селе до оккупации проживало около 400 человек, и почти 370 человек удерживали в школьном подвале площадью менее 200 квадратных метров.

«27 дней были в подвале. Выжили стоя и сидя. 11 человек, к сожалению, погибли. И все эти люди каким-то образом во тьме жили и ждали возвращения Украины», – сказал он.

Президент рассказал, что пленники в темноте писали на стенах фамилии и даты смерти односельчан, чтобы не забыть. А дети писали строки гимна Украины.

«Это чрезвычайно важно, что эти люди выжили. Очень важно, что наши войска деоккупируют сегодня ежедневно такие населенные пункты, где настоящие герои», – добавил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность присутствия на освобожденных территориях Украины представителей наших партнеров, которые могут все увидеть собственными глазами.

«Важно быть в таких подвалах, чтобы понять, чтобы помогать Украине. Думать, как найти способ говорить с российской федерацией», – отметил Президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил местных жителей и власти, которые ежедневно в российской оккупации боролись за свою жизнь.

Напомним

В результате военной агрессии все 173 подворья в селе Ягодном получили повреждения, 16 из них разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности - дом культуры и фельдшерский пункт. Значительным разрушениям подверглось здание школы.

Как сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, за прошлый год благодаря финансированию из государственного и областного бюджетов, благодаря волонтерам, правительству Латвии, которое выделило средства на строительные материалы и восстановление домов, отремонтировано более 100 домов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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