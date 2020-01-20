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Зеленський: Путін розуміє мою позицію про те, що Україна - незалежна країна

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що президент Російської Федерації Володимир Путін розуміє позицію Глави держави щодо незалежності України. Про це він заявив в інтерв'ю The Times of Israel, коментуючи, що Україну "втягнули в протиріччя навколо президента Трампа", передає УНН.

Зеленський: Путін розуміє мою позицію про те, що Україна - незалежна країна

"З президентом Російської Федерації сьогодні почався наш діалог. У нас було кілька телефонних дзвінків. Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких чутливих рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися в "нормандському форматі". Після цього стався другий обмін ув'язненими - найбільший такий обмін", - сказав Президент.

Він нагадав, що на початку грудня відбулася перша зустріч в "нормандському форматі" після трирічної паузи.

На запитання інтерв'юера, чи вважає Путін Україну за країну, Зеленський відповів "я не знаю, що він думає".

"Він не говорив мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", - додав він.

Як повідомлялося в УНН, Зеленський заявив, що зробив те, що міг, як президент України, для хороших, надійних і міцних відносин з США.

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