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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили про ATACMS, формулу миру та вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 492695 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Глави держав говорили про успішне застосування ATACMS, подальшу військову підтримку з боку США, реалізацію формули миру та переговори щодо вступу України в ЄС. Про це глава української держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили про ATACMS, формулу миру та вступ до ЄС

Цитата

“Провів розмову з президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей.

Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою”, - зазначив Зеленський.

Деталі 

Президент України обговорив з лідером США подальше посилення українських далекобійних спроможностей.

Також Зеленський подякував за плідний візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер, під час якого було розпочато продуктивні переговори щодо шляхів використання заморожених російських активів.

Голова України не залишив поза увагою і нещодавній закон про політично значущих осіб, ухвалений українським парламентом для просування реформ та початок переговорів про вступ до ЄС.

Володимир Зеленський також відзначив візит Джо Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей. Ба більше, лідери держав обговорили наступні спільні кроки у просуванні формули миру та Зеленський привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця.

“Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії”, - резюмував Зеленський. 

Нагадаємо

Президент США Джо Байден має намір поставити на голосування в Конгресі довгостроковий пакет допомоги для України розміром 60 млрд доларів.

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