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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський попросив підтримки у американських євреїв

Зеленський попросив підтримки у американських євреїв

Київ • УНН

 • 131429 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням про підтримку. Він розповів про злочини, які чинять російські військові і порівняв їх з німецькою нацистською армією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата 

"Це просто чиста нацистська поведінка. Я навіть не можу кваліфікувати це по-іншому", – розповів про напад Росії Зеленський.

Деталі

Президент закликав надати винищувачі із Заходу та закрити повітряну зону над Україною. Також він назвав список міст і селищ, які були знищені російськими військами, а українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї.

"Вони кидаються під танки — аби ви зрозуміли, що тут відбувається", – сказав Зеленський. Він повідомив, що росіяни не відпускають людей з міст, не дають привозити їжу та воду, а також відключають Інтернет, телебачення та електрику.

За його словами, масштаби російського нападу були такими ж несподіваними і нищівними, як і напади 11 вересня 2001 року для американців.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 березня звернувся до українців. Глава держави зняв відео на Банковій і запевнив, що нічого не боїться та залишається у Києві.

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