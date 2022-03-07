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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Я залишаюсь у Києві: Зеленський зняв відео на робочому місці

Я залишаюсь у Києві: Зеленський зняв відео на робочому місці

Київ • УНН

 • 123581 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 березня звернувся до українців. Глава держави зняв відео на Банковій і запевнив, що нічого не боїться та залишається у Києві. Про це повідомляє УНН.

Деталі 

Звернення глава держави розпочав з того, що показав з вікна Офісу Президента вид на вечірній Київ. Президент запевнив, що перебуває на Банковій.

Цитата 

"Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, отож зараз кожен день важкий і кожен день – понеділок. Сьогодні 12-ий день нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі – на місцях", – запевнив Зеленський.

Він зазначив, що працює у Києві і його команда працює разом з ним. Тероборона та військові – на своїх позиціях. Воюють та роблять внесок у перемогу України навіть ті, хто не має зброї в руках.

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