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15 марта, 19:03 • 81832 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120807 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95234 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93222 просмотра

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Я остаюсь в Киеве: Зеленский снял видео на рабочем месте

Я остаюсь в Киеве: Зеленский снял видео на рабочем месте

Киев • УНН

 • 123581 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве. Об этом сообщает УНН.

Детали

Обращение глава государства начал с того, что показал из окна Офиса Президента вид на вечерний Киев. Президент заверил, что находится на Банковой.

Цитата

"Вы знаете, мы привыкли говорить понедельник - день тяжелый. В стране война, поэтому сейчас каждый день тяжелый и каждый день - понедельник. Сегодня 12-ый день нашей борьбы, нашей защиты. Мы все - на местах", - заверил Зеленский.

Он отметил, что работает в Киеве и его команда работает вместе с ним. Тероборона и военные - на своих позициях. Воюют и вносят вклад в победу Украины даже те, кто не имеет оружия в руках.

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