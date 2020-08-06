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Зеленський прокоментував зміну голови української делегації у ТКГ

Зеленський прокоментував зміну голови української делегації у ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обрали головою української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука, адже він є потужною фігурою, яка має авторитет на всій території України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський повідомив, що розглядалося кілька кандидатур на посаду очільника української делегації у Тристоронній контактній групі. Він наголосив, що Леонід Кравчук "є мудрою та освіченою людиною, яка має авторитет в усій Україні".

"Це дуже важливо для головуючого української групи у ТКГ. Він досвідчена людина", – сказав Глава держави, пояснюючи, чому Леоніда Кравчука було призначено на посаду керівника української делегації у ТКГ.

Володимир Зеленський ще раз подякував Леоніду Кучмі за роботу на чолі делегації України у ТКГ.

Президент зауважив, що у складі української делегації у Тристоронній контактній групі також працюватиме колишній прем’єр-міністр України Вітольд Фокін.

"У нас достатньо потужна група. Я бачу зараз зростання кількості перемовин і зустрічей", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Кравчук назвав умову, за якої від "мінського формату" відмовляться.

Українські Національні Новини

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