Зеленский прокомментировал смену главы украинской делегации в ТКГ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93973 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103842 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129615 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108983 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129190 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101706 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102444 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104249 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101998 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский прокомментировал смену главы украинской делегации в ТКГ

Зеленский прокомментировал смену главы украинской делегации в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 15274 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избрали главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, ведь он является мощной фигурой, которая имеет авторитет на всей территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский сообщил, что рассматривалось несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Он отметил, что Леонид Кравчук "является мудрым и образованным человеком, который имеет авторитет во всей Украине".

"Это очень важно для главы украинской группы в ТКГ. Он опытный человек", - сказал Глава государства, объясняя, почему Леонид Кравчук был назначен на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.

Владимир Зеленский еще раз поблагодарил Леонида Кучму за работу во главе делегации Украины в ТКГ.

Президент отметил, что в составе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе также будет работать бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

"У нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас рост количества переговоров и встреч", - добавил Зеленский.

Напомним, Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся.

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