Зеленський про телефонну розмову з Путіним: тему "нормандської" зустрічі не порушували
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський вчора, під час телефонної розмови, не обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним "нормандську" зустріч. Зокрема, у розмові сторони обговорювали підписання договору щодо транзиту газу і повернення обладнання з українських катерів. Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає кореспондент УНН.
"Ми не обговорювали нормандську зустріч, бо ми ці теми маємо обговорювати з учасниками нормандської четвірки. Тому, цей діалог буде 9 грудня. Щодо змісту розмови, ми обговорювали питання, що закінчується рік, і нам треба домовитися про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це є пріоритетним, і не тільки для України", - сказав Зеленський.
За словами Президента, він висловив задоволення щодо повернення з Росії українських катерів.
"Ми обговорили питання, що немає всього технічного обладнання, яке було. Щоб Росія повернула все, що було до цього, може і більше, але хоча б наше", - зазначив Зеленський.
Раніше УНН повідомляв, що президенти України та Росії під час телефонної розмови домовились про "продовження контактів на різних рівнях".