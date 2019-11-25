У Кремлі розповіли, про що домовились Путін та Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президенти України та Росії під час телефонної розмови домовились про "продовження контактів на різних рівнях", передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кремля.
“З урахуванням запланованого на 9 грудня 2019 року в Парижі саміту в „нормандському форматі“ за ініціативою української сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Кремлі, лідери обговорили ситуацію з передачею трьох військових кораблів, а також транзит газу.
"Детально обговорено газова проблематика, включаючи питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними Кремля, під час розмови було "домовлено про продовження контактів на різних рівнях".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним повернення захоплених біля Керченської протоки кораблів та транзит російського газу через територію України.