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Зеленський про російські удари по Запорізькій АЕС: вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти

Зеленський про російські удари по Запорізькій АЕС: вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти

Київ • УНН

 • 179538 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем розповів про російські обстріли Запорізької АЕС. Зеленський зазначив, що у світі не можна почуватись безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію, пише УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"Говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі", - сказав він.

Доповнення

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.

 

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