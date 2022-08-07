Зеленский о российских ударах по Запорожской АЭС: уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества

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"Говорил сегодня с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Проинформировал его о ситуации на поле боя, об угрозе, которую россия создала ударами по Запорожской атомной станции. Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай Бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе", - сказал он.

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Вечером 5 августа российские террористы второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​ из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС и вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.