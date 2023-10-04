Зеленський про нараду з Будановим: дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим пройшла змістовно. Також заявив, що дещо важливе в безпекових питаннях Україні вдалося, передає УНН.
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«Короткий звіт за цей день. Були різні наради, і серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше.
На селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам. Теж змістовно», - розповів Зеленський у відеозверненні.
Зеленський зазначив, що є за що подякувати хлопцям зі Служби безпеки сьогодні.
«Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!», - наголосив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів селектор, де заслухав доповіді розвідки про результати діяльності СБУ та звіт міністра внутрішніх справ, зокрема, щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів рф.