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Зеленський про нараду з Будановим: дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося

Київ • УНН

 • 553051 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим пройшла змістовно. Також заявив, що дещо важливе в безпекових питаннях Україні вдалося, передає УНН.

Цитата

«Короткий звіт за цей день. Були різні наради, і серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше.

На селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам. Теж змістовно», - розповів Зеленський у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що є за що подякувати хлопцям зі Служби безпеки сьогодні.

«Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!», - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів селектор, де заслухав доповіді розвідки про результати діяльності СБУ та звіт міністра внутрішніх справ, зокрема, щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів рф.

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