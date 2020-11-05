Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Про це йдеться в Указі Голови держави №485/2020-п, передає УНН.
Згідно з документом, стипендії призначені:
— Гурняк Юстині Вікторівні — 2012 року народження, доньці журналіста Гурняка Віктора Петровича;
— Черніковій Олені Олександрівні — 2014 року народження, доньці журналіста Чернікова Олександра Юрійовича.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, яким передбачається посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.