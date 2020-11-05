Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Об этом говорится в Указе Главы государства № 485/2020-п, передает УНН.
Согласно документу, стипендии назначены:
— Гурняк Устине Викторовне — 2012 года рождения, дочери журналиста Гурняка Виктора Петровича;
— Черниковой Елене Александровне — 2014 года рождения, дочери журналиста Черникова Александра Юрьевича.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, которым предусматривается усиление ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.