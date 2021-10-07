Зеленський призначив послів до шістьох держав
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України до шістьох країн. Відповідні укази № 516 — № 521/2021 опубліковані на сайті глави держави, передає УНН.
Так, Зеленський призначив:
Андрія Праведника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда,
Валерія Кірдоду Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Камерун.
Оксану Драмарецьку Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах, в Республіці Панама, в Белізі та Республіці Гватемала за сумісництвом.
Нагадаємо
На будівництво комплексу посольства України в Туреччині витратять близько 126 млн грн.