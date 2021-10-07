Зеленський призначив послів до шістьох держав

Так, Зеленський призначив:

Андрія Праведника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда,

Валерія Кірдоду Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Камерун.

Оксану Драмарецьку Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах, в Республіці Панама, в Белізі та Республіці Гватемала за сумісництвом.

Нагадаємо

На будівництво комплексу посольства України в Туреччині витратять близько 126 млн грн.