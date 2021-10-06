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На будівництво комплексу посольства України в Туреччині витратять близько 126 млн грн

На будівництво комплексу посольства України в Туреччині витратять близько 126 млн грн

Київ • УНН

 • 17476 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На будівництво комплексу посольства України в Туреччині уряд виділив 125,79 мільйона гривень. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну в середу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Розробники проекту рішення відзначали, що ще у червні 2003 року Київ і Анкара погодилися виділити кожен по земельній ділянці для спорудження приміщень дипмісій.

Тим проектом передбачалося, що 3-поверхова будівля посольства України у Туреччині буде мати два основних офісних поверхи та один технічний (цокольний) з підземною автостоянкою та техприміщеннями. Передбачалося також, що комплекс буде складатися з адмін- та житлового приміщень "з використанням сучасного архітектурного стилю" на 2677,63 кв. м - загалом два крила у вигляді літери "П", що утворюватимуть внутрішній двір. Поверхи будівлі, як передбачалося, розміщуватимуться на різних рівнях, утворюючи певний каскад. Окремо на земельній ділянці планувалося побудувати резиденцію для посла.

Передбачалося озеленення, ландшафтний дизайн, фонтан та рекреаційна зона навколо будівлі та у внутрішньому дворику.

Відомо, що територія для будівництва розташована в Анкарі.

Додамо

Раніше УНН писав, що посол Оксана Маркарова підписала угоду на оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США - Генконсульство у місті Х'юстон, штат Техас.

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