Зеленський призначив голову управління СБУ на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Харченка головою управління Служби безпеки України в Одеській області. Про це йдеться в указі Глави держави №715/2019 від 23 вересня, передає УНН.
"Призначити Харченка Віталія Васильовича начальником управління Служби безпеки України в Одеській області", - йдеться у тексті документа.
Нагадаємо, у червні Президент підписав указ про звільнення Олександра Довженка з посади начальника управління Служби безпеки України в Одеській області.