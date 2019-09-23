Зеленский назначил главу управления СБУ в Одесской области

"Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - говорится в тексте документа.

Напомним, в июне Президент подписал указ об увольнении Александра Довженко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области.