Зеленський привітав зовнішніх розвідників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад та ветеранів зовнішньої розвідки, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Шановні друзі! Вітаю вас із професійним святом — Днем зовнішньої розвідки України.
Здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики вимагає своєчасного виявлення і оперативного реагування на можливі загрози національній безпеці України, їх нейтралізації на початковому етапі.
У цих складних умовах діяльність Служби зовнішньої розвідки України є затребуваною та надзвичайно важливою.
Від того, наскільки злагодженими будуть ваші дії, достовірною та всеохоплюючою інформація й прогнози розвитку подій, буде залежати мир і спокій в Україні.
Сподіваюся, що ті зміни, які відбуваються в Службі, сприятимуть підвищенню результативності роботи, зростанню ролі розвідки у вирішенні важливих для нашої країни питань.
Віддаю належне патріотизму і професіоналізму співробітників. Упевнений, що мужність і відвага, вірність присязі та Українському народові й надалі залишатимуться основним кредо вашої діяльності.
Добробуту, міцного здоров’я та Щастя вам і вашим родинам.
Слава Україні!", - йдеться в привітанні Президента.
Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила за основу президентський законопроект про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України.