Зеленский поздравил внешних разведчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов внешней разведки, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем внешней разведки Украины.
Осуществление эффективной внешней и внутренней политики требует своевременного обнаружения и оперативного реагирования на возможные угрозы национальной безопасности Украины, их нейтрализации на начальном этапе.
В этих сложных условиях деятельности Службы внешней разведки Украины является востребованной и очень важной.
От того, насколько слаженными будут ваши действия, достоверной и всеобъемлющей информация и прогнозы развития событий, будет зависеть мир и спокойствие в Украине.
Надеюсь, что те изменения, которые происходят в Службе, будут способствовать повышению результативности работы, росту роли разведки в решении важных для нашей страны вопросов.
Отдаю должное патриотизму и профессионализму сотрудников. Уверен, что мужество и отвага, верность присяге и украинскому народу и в дальнейшем будут оставаться основным кредо вашей деятельности.
Благополучия, крепкого здоровья и Счастья вам и вашим семьям.
Слава Украине!", - говорится в поздравлении Президента.
Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла за основу президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины.