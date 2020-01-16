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Нардепи попередньо схвалили зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу президентський законопроект про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України. Відповідне рішення підтримали 273 народні депутати України, передає кореспондент УНН.

Нардепи попередньо схвалили зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки

Законопроект № 2414-д про внесення змін до Закону України “Про Службу зовнішньої розвідки” щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України має на меті вдосконалення правових засад діяльності Служби зовнішньої розвідки України як суб’єкта розвідувального співтовариства.

У висновку комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки йдеться, що у законопроекті пропонується викласти у новій редакції Закон України “Про Службу зовнішньої розвідки України”, врегулювати питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури.

Також у доопрацьованому законопроекті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату ВР. Так, визначено загальну структуру Служби, відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури. А також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів закладів, підприємств, установ, організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проектом Закону.

Додамо, станом на 16 січня 2020 року, на сайті ВР відсутня пояснювальна записка до законопроекту.

Як повідомляв УНН раніше, нардепи відправили на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки проекти законів про розвідку та діяльність Служби зовнішньої розвідки України, подані та визначені Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні.

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