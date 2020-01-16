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Нардепы предварительно одобрили изменения в закон о Службе внешней разведки

Киев • УНН

 • 11328 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы предварительно одобрили изменения в закон о Службе внешней разведки

Законопроект № 2414-д о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины имеет целью совершенствование правовых основ деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

В заключении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорится, что в законопроекте предлагается изложить в новой редакции Закон Украины "О Службе внешней разведки Украины", урегулировать вопросы правового статуса СВР, руководства ее деятельностью и общей структуры.

Также в доработанном законопроекте учтены замечания и предложения Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР. Так, определено общую структуру Службы, в соответствии с определенной Президентом Украины организационной структурой. А также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим проектом Закона.

Добавим, по состоянию на 16 января 2020 года, на сайте ВР отсутствует пояснительная записка к законопроекту.

Как сообщал УНН ранее, нардепы отправили на доработку в комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки проекты законов о разведке и деятельности Службы внешней разведки Украины, представленные и определенные Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.

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