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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський привітав Лулу да Сільва з перемогою на виборах президента Бразилії

Зеленський привітав Лулу да Сільва з перемогою на виборах президента Бразилії

Київ • УНН

 • 215703 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Луїза Інасіо Лулу да Сільва з перемогою на виборах президента Бразилії. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Зеленського.

Цитата

"Вітаю Луїза Інасіо Лулу да Сільва з перемогою на президентських виборах у Бразилії. Розраховую на активну співпрацю з давнім другом України та посилення україно-бразильського стратегічного партнерства задля забезпечення демократії, миру, безпеки та добробуту в Україні, Бразилії та всьому світі!"  написав Зеленський.

Нагадаємо

Лула да Сілва став новим президентом Бразилії.  За нього проголосували майже 51% виборців. Його суперник – чинний глава держави правий популіст Жаїр Болсонару – отримав 49,17% голосів.

Лула пообіцяв повернутися до керованого державою економічного зростання та соціальної політики, а також боротися зі знищенням тропічних лісів Амазонки та зробити Бразилію лідером глобальних кліматичних переговорів.

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