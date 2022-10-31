Зеленський привітав Лулу да Сільва з перемогою на виборах президента Бразилії

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"Вітаю Луїза Інасіо Лулу да Сільва з перемогою на президентських виборах у Бразилії. Розраховую на активну співпрацю з давнім другом України та посилення україно-бразильського стратегічного партнерства задля забезпечення демократії, миру, безпеки та добробуту в Україні, Бразилії та всьому світі!" написав Зеленський.

Нагадаємо

Лула да Сілва став новим президентом Бразилії. За нього проголосували майже 51% виборців. Його суперник – чинний глава держави правий популіст Жаїр Болсонару – отримав 49,17% голосів.

Лула пообіцяв повернутися до керованого державою економічного зростання та соціальної політики, а також боротися зі знищенням тропічних лісів Амазонки та зробити Бразилію лідером глобальних кліматичних переговорів.