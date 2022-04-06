Зеленський пояснив, якими мають бути гарантії безпеки, щоб не повторити долю "Будапешту"

Цитата

На запитання як запобігти повторенню історії, як, наприклад з Будапештським меморандумом, Зеленський відповів: "(Повинен бути – ред.) серйозний юридичний документ, детально прописаний. Що буде за те, що країна порушить цей новий документ щодо гарантій".

Деталі

Президент зазначив, що в гарантіях безпеки повинні бути прописані:

· яку відсіч отримає країна яка порушить гарантії, як вона буде ізольована

· яку зброю отримає країна на яку напали

· як буде воювати країна на яку напали

· які санкції будуть

· що буде з бізнесом тієї чи іншої країни

· яку зброю отримає країна на яку буде здійснено напад, в яких об'ємах

"Все це повинно бути конкретно прописано. Мало того, це все повинно бути проголосовано в парламентах тих країн, які є гарантерами майбутньої безпеки нашої держави. Країна, яка може порушити цей документ повинна знати заздалегідь, що з нею станеться й народ цієї держави також буде знати детально, що буде з ним. Це дуже важливо, щоб навіть думки не виникло наступати на чужу територію", - розповів Зеленський.

Зеленський додав, що Україна розраховує на повну підтримку збоку Турецької Республіки.

"З боку лідера вашої країни (Туреччини –ред.). Ми розраховуємо від деяких держав таку підтримку, яку би вони отримали від України й у цьому сумніву немає", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України.

США і союзники обмірковують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО в якості поступки росії.

Зеленський зазначав, що США поки що не згодні надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, як просить наша країна.

Окрім того, Зеленський повідомляв, що Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки.