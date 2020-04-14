Зеленський повідомив, що наступного тижня Україна очікує вісім літаків з гумдопомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що днями до України прилетить 3 літаки з засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням. Наступного тижня очікують ще 8 літаків. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
“Тепер щодо боротьби з коронавірусом. Цими днями ми чекаємо на прибуття 3 літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття 8 літаків із цінними вантажами. Робота не зупиняється”, — сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію.
“Різкого стрибка не сталося — завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно. Тому вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома”, — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Україна відправила до південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту.