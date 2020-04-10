Україна відправила до Південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. До Республіки Корея вирушив черговий літак, який має привезти в Україну наступну партію спеціальних медичних засобів захисту для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
За особистим дорученням Президента Володимира Зеленського цим бортом також буде доставлено на батьківщину 10 громадян Південної Кореї, які виявили бажання повернутися додому, але не змогли вилетіти з України через обмеження міжнародного авіасполучення, повідомили в Офісі.
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"На зворотному шляху літак привезе в Україну багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту, які потому будуть передані в медичні заклади в регіонах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час традиційної наради щодо питань боротьби з коронавірусом Володимир Зеленський укотре наголосив на тому, що спецзасоби захисту мають доправлятися не лише в опорні лікарні, а й в усі інші медзаклади країни.
Раніше Україна привезла з Південної Кореї 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тести вже використовують в українських лікарнях.