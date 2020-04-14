Зеленский сообщил, что на следующей неделе Украина ожидает восемь самолетов с гумпомощью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на днях в Украину прилетит 3 самолета со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. На следующей неделе ожидают еще 8 самолетов. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
“Теперь по борьбе с коронавирусом. На днях мы ожидаем прибытия 3 самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается”, — сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию.
“Резкого скачка не произошло — благодаря сознанию граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома”, — добавил Владимир Зеленский.
Напомним, Украина отправила в Южную Корею очередной самолет за спецсредствами защиты.