Зеленский сообщил, что на следующей неделе Украина ожидает восемь самолетов с гумпомощью

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на днях в Украину прилетит 3 самолета со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. На следующей неделе ожидают еще 8 самолетов. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.